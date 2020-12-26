"Це було недостатньо добре. Ми билися у другому таймі, але в першому самі вигадували собі зайвий клопіт. Гравці, які вийшли на заміну, додали швидкості, енергії та гостроти.

Арсенал – Челсі – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Я беру на себе відповідальність за це, але гравці повинні відчувати те ж. Наше повідомлення було чітким – Арсенал небезпечний. Коли ти вийдеш і зіграєш на 60 або 70 відсотків, то не можеш розраховувати на перемогу в будь-якому матчі. Я злий, бо хочу, щоб ми вигравали такі поєдинки. Це була можливість стати другими у таблиці. Ви отримуєте те, на що заслуговуєте", – цитує Лемпарда ВВС.

Додамо, що Челсі до кінця 15 туру ризикує опинитися на восьмій сходинці таблиці АПЛ.

Арсенал впевнено переміг Челсі завдяки шедеврам Джаки та Сака – "каноніри" перервали 8-матчеву безвиграшну серію