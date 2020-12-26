Арсенал здолав Челсі у 15 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Челсі на "Футбол 24".

Ріс Джеймс зробив Арсеналу подарунок, необачно підчепивши Тірні у карному майданчику. Ляказетт чітко виконав вирок, а перед свистком на перерву "каноніри" подвоїли перевагу – Джака ідеально пробив зі штрафного.

Арсенал впевнено переміг Челсі завдяки шедеврам Джаки та Сака – "каноніри" перервали 8-матчеву безвиграшну серію

Арсенал не збирався зупинятися і продовжив побиття суперника після перерви. Сака за химерною траекторією поцілив точно у дев'ятку. Господарі могли доводити рахунок до непристойного, але змарнували кілька моментів. Челсі зробив мінімальний натяк на камбек голом Абрахама і заробленим пенальті. Втім, Лєно впорався з відверто бездарним ударом Жоржінью – 1:3.