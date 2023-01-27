"Прийшовши в Евертон торік, я знав, що ми перебуваємо у скрутному становищі, і я завжди пишатимусь неймовірною роботою та підтримкою всіх, хто брав участь у цьому процесі, щоб втримати команду в АПЛ. Дякую всім, хто зіграв свою роль, коли весь клуб об'єднався. Я ніколи не забуду тієї неймовірної ночі проти Крістал Пелас, яку ми провели разом.

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Хочу подякувати всім уболівальникам Евертона за той прийом, який ви надали мені, моїм співробітникам та моїй родині. Це справді особливий клуб із величезним серцем та неймовірною історією. Я розчарований тим, що ми не змогли досягти більшого разом і бажаю всім гравцям і всім співробітникам Евертона всього найкращого в майбутньому", – написав Лемпард у своєму Instagram.

Нагадаємо, Френк Лемпард очолив Евертон у лютому минулого року. Фахівець виконав завдання зберегти прописку в еліті, але нинішня кампанія складалася жахливо. "Іриски" востаннє вигравали офіційний матч ще 22 жовтня і наразі перебувають на дні турнірної таблиці.

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