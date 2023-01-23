Мерсисайдці на офіційному сайті підтвердили звільнення свого головного тренера. Разом з ним пішли і майже всі помічники, окрім тренера воротарів Алана Келлі.

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Лемпард очолив Евертон у лютому минулого року. Фахівець виконав завдання зберегти прописку в еліті, але нинішня кампанія складалася жахливо. "Іриски" востаннє вигравали офіційний матч ще 22 жовтня. Потім були вильоти з обох внутрішніх Кубків і жалюгідні 2 очки за 8 турів АПЛ. Останньою краплею стала поразка 0:2 від іншого борця за виживання – Вест Хема. "Іриски" ділять останнє місце зі Саутгемптоном, відстаючи від рятівної зони на 2 пункти.

Евертон розпочав пошуки заміни Лемпарду, а поки команду тренуватимуть Пол Тейт і Лейтон Бейнс, які раніше працювали з молодіжними складами. Бейнс є справжньою легендою "ірисок" і зразком для Віталія Миколенка, оскільки також виступав на позиції лівого захисника (420 матчів, 39 голів і 67 асистів).

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