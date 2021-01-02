"У будь-якого атакувального гравця трапляються важкі часи. Добре, що у нього є моменти, це однозначний плюс. Єдиний спосіб змінити ситуацію, що склалася – працювати на тренуваннях. Проста робота над реалізацією моментів, чим Тімо і займається.

Лемпард: Челсі не є претендентом на чемпіонство АПЛ

Коли ти працюєш так, то кінець серії – це справа часу, тому що його природні здібності приведуть його ближче до воріт і подалі від захисників.

Якщо його впевненість в собі падає, коли він не реалізує пару моментів, то це природньо. Моя робота – допомогти йому повернути впевненість. Я відчуваю, що його голи ще прийдуть.

Думаю, що вміння Тімо можуть бути дуже потужними в грі на контратаках, але є маса речей, які нам будуть потрібні в матчі проти Сіті. Це стосується роботи і з м'ячем, і без нього.

Вернер – це завжди потужна зброя. Думаю, він стане найпотужнішою загрозою і для команд з низькою лінією оборони. Іноді відповідальність лежить і на всіх нас, щоб доставити м'яч у правильні зони", – цитує Лемпарда The Guardian.

Челсі влітку придбав Вернера у РБ Лейпциг за 53 млн євро, за 16 матчів АПЛ Тімо забив 4 голи.

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