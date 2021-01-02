"У любого атакующего игрока случаются тяжелые времена. Хорошо, что у него есть моменты, это однозначный плюс. Единственный способ изменить ситуацию – работать на тренировках. Простая работа над реализацией моментов, чем Тимо и занимается.

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Когда ты работаешь так, то конец серии – это дело времени, так как его природные способности приведут его ближе к воротам и подальше от защитников.

Если его уверенность в себе падает, когда он не реализует пару моментов, то это естественно. Моя работа – помочь ему вернуть уверенность. Я чувствую, что его голы еще придут.

Думаю, что умение Тимо могут быть очень мощными в игре на контратаках, но есть масса вещей, которые нам потребуются в матче против Сити. Это касается работы и с мячом, и без него.

Вернер – это всегда мощное оружие. Думаю, он станет самой мощной угрозой и для команд с низкой линией обороны. Иногда ответственность лежит и на всех нас, чтобы доставить мяч в правильные зоны", – цитирует Лэмпарда The Guardian.

Челси летом приобрел Вернера у РБ Лейпциг за 53 млн евро, за 16 матчей АПЛ Тимо забил 4 гола.

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