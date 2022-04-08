Френк Лемпард розуміє, що жахлива серія матчів може призвести до його швидкого звільнення з клубу.

"Результат матчу проти Бернлі (2:3) сильно розчарував. Ми могли виграти, але зрештою втратили все. Нам потрібно піднятися, і в цьому випадку близька наступна гра допоможе.

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Можливість звільнення? За свою відносно коротку тренерську кар'єру я вже звик до цього – здається, так тривало 18 місяців у Челсі, коли мені постійно залишали 2-3 матчі до звільнення. У мене немає з цим проблем, ми великий клуб. Але зараз ми змушені миритися з боротьбою за виживання, незалежно від нашої історії", – цитує Лемпарда Telegraph.

Нагадаємо, завтра о 14:30 Евертон розпочне домашній матч проти Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" борються за зону ЛЧ, а команді Віталія Миколенка потрібно набирати очки, щоб не опинитися в зоні вильоту за підсумками цього туру.

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