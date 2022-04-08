Фрэнк Лэмпард понимает, что ужасная серия матчей может привести к его быстрому увольнению из клуба.

"Результат матча против Бернли (2:3) сильно разочаровал. Мы могли выиграть, но в итоге потеряли все. Нам нужно подняться, и в этом случае близкая следующая игра поможет.

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Возможность увольнения? За свою относительно короткую тренерскую карьеру я уже привык к этому – кажется, так продолжалось 18 месяцев в Челси, когда мне постоянно оставляли 2-3 матча до увольнения. У меня нет с этим проблем, мы большой клуб. Но сейчас мы вынуждены мириться с борьбой за выживание, независимо от нашей истории", – цитирует Лэмпарда Telegraph.

Напомним, завтра в 14:30 Эвертон начнет домашний матч против Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" борются за зону ЛЧ, а команде Виталия Миколенко нужно набирать очки, чтобы не очутиться в зоне вылета по итогам этого тура.

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