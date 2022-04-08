"Люк Шоу пропустить близько 2-3 тижнів. Лікарі вирішили видалити 2 сталеві болти, які залишалися в нозі після того жахливого перелому і операції в 2015 році.

Бернлі – Евертон: Миколенко отримав найвищу оцінку серед захисників "ірисок" за версією WhoScored

Кріштіану знову готовий. Кавані і Варан травмовані, вони завтра пропустять матч. Те саме можна сказати і про Мактоміная, у нього проблеми зі стопою", – цитує Рангніка Goal.

Нагадаємо, завтра о 14:30 Манчестер Юнайтед розпочне гостьовий матч проти Евертона. "Червоні дияволи" борються за зону ЛЧ, а команді Віталія Миколенка потрібно набирати очки, щоб не опинитися в зоні вильоту за підсумками цього туру.

Евертон у матчі за виживання на останніх хвилинах поступився Бернлі – Миколенко провів увесь матч і заробив пенальті