Лемпард оцінив можливість очолити Челсі

Легенда Челсі, а нині головний тренер Дербі Каунті Френк Лемпард оцінив можливість повернутись в лондонський клуб в статусі наставника.

"Після гри з Астон Віллою я поспілкуюся з власником Дербі, ця розмова все одно планувався вже давно. Спочатку ми повинні дочекатися результату фіналу плей-офф, тому що він визначить зміст нашої розмови.

Лемпард замінить Саррі в Челсі, – Sport Mediaset

Чутки про моє повернення в Челсі були очевидними протягом усього сезону. Я 13 років провів в цьому клубі, а моя нинішня команда дійшла до фіналу плей-офф Чемпіоншипа. Нічого дивного.

Зараз моє бачення ситуації таке: я не хочу про це ні думати, ні говорити. Я хочу говорити про нашу гру за путівку в АПЛ", – цитує Лемпарда ВВС.

Нагадаємо, підопічні Лемпарда зустрінуться з Астон Віллою у фіналі плей-офф Чемпіоншипу. Поєдинок відбудеться 27 травня, початок о 17:00.

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