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Лемпард отримав від Дербі 2 дні на узгодження переходу в Челсі

13:30 266 Читать на русском
Лемпард отримав від Дербі 2 дні на узгодження переходу в Челсі
Френк Лемпард / Reuters

Керівництво Дербі Каунті дозволило головному тренеру Френку Лемпарду пропустити старт підготовки до нового сезону через переговори щодо працевлаштування у лондонському Челсі.

Керманич "баранів" звільнений від своїх обов'язків на два дні, повідомляє офіційний сайт Дербі.

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Лемпард і боси Челсі вийшли на фінішну пряму в переговорах щодо переходу легенди "синіх" на посаду головного тренера лондонців. За інформацією Sky Sports, столичний клуб погодився виплатити 4 млн фунтів компенсації за дострокове припинення співпраці Лемпарда з Дербі. Клуб вже змирився із втратою тренера й розпочав пошуки його заміни.

Френк Лемпард очолив Дербі Каунті перед стартом сезону 2018/19 і вивів "баранів" до плей-офф Чемпіоншипу, де вони у фіналі поступилися Астон Віллі.

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Англія Дербі Каунті Дербі Каунті Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі
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