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Лэмпард получил от Дерби 2 дня на согласование перехода в Челси

13:30 53 Читати українською
Лэмпард получил от Дерби 2 дня на согласование перехода в Челси
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Руководство Дерби Каунти позволило главному тренеру Фрэнку Лэмпарду пропустить старт подготовки к новому сезону из-за переговоров относительно трудоустройства в лондонском Челси.

Наставник "баранов" освобожден от своих обязанностей на два дня, сообщает официальный сайт Дерби.

Лэмпард приблизился к возвращению в Челси – Дерби Каунти позволил "синим" вести переговоры со своим тренером

Лэмпард и боссы Челси вышли на финишную прямую в переговорах о переходе легенды "синих" на должность главного тренера лондонцев. По информации Sky Sports, столичный клуб согласился выплатить 4 млн фунтов компенсации за досрочное прекращение сотрудничества Лэмпарда с Дерби. Клуб уже смирился с потерей тренера и начал поиски его замены.

Фрэнк Лэмпард возглавил Дерби Каунти перед стартом сезона 2018/19 и вывел "баранов" в плей-офф Чемпионшипа, где они в финале уступили Астон Вилле.

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Англия Дерби Каунти Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси Челси
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