Після суботньої поразки з рахунком 0:2 від Вест Хема, "іриски" опинились на передостанньому місці. Власник Фархад Мошірі скликав надзвичайне засідання правління, на якому обговорювали доцільність звільнення колишньої зірки збірної Англії Френка Лемпарда, про це повідомляє The Sun.

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Керівництво Евертона перебуває під фінансовим тиском. Тому наразі дуже важливо зберегти команду в АПЛ. Власники команди не вірять в те, що Лемпард може виправити ситуацію і врятувати "ірисок" від вильоту. Мошірі вже склав шорт - лист, в якому значиться три імені: Шон Дайч, Нуну Ешпіріту Санту і легенда Евертона Вейн Руні. Колишній нападник Манчестер Юнайтед працює головним тренером Ді Сі Юнайтед.



Нагадаємо, що Евертон востаннє перемагав в АПЛ ще в жовтні минулого року. Серія без перемог досягла восьми матчів. За 20 турів "іриски" набрали всього 15 очок. Наступний матч Евертон проведе проти лондонського Арсенала.

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