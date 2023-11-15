"Ми часто спілкуємося про збірну, коли хлопці повертаються з її розташування. Вони розповідають, яка там атмосфера. Тому давно хотів потрапити сюди – це моя дитяча мрія. Дуже радий, що перебуваю тут, із натхненням хочу працювати. Трохи несподівано, та я дуже радий, що отримав цей виклик. Сподіваюся виправдати довіру тренера.

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Мої конкуренти у збірній? Звичайно, я їх знаю. Це мій старий партнер по команді — Віталій Миколенко. Ми були разом у молодіжці Динамо. Коли він був в основній команді, я виступав в оренді. Класний хлопець, я тільки радий за нього, що він грає в такому сильному чемпіонаті. Сподіваюся, що зможу скласти йому конкуренцію, а там буде видно.

Щодо забивної серії Миколенка, то я радий за Віталія. Він молодець. Те, що він забиває, – показник його праці. Він багато працює. Наші легіонери прогресують, показують результат, забивають, віддають асисти. Це надихає тих, хто грає зараз в українській першості й також прагне потрапити в сильний чемпіонат.

Я дивився всі матчі збірної України, у тому числі виїзний з Італією. Дуже хороша, сильна команда. Там гравці, про яких не треба говорити, вони виступають на світовому рівні. Я сподіваюся, що ми зможемо їх перемогти та пройти на Євро.

Із тренером ми поки що не спілкувалися. Я думаю, що ми ще поговоримо з ним. Поки ж була теорія. Сергія Реброва всі знають, це відомий фахівець, мені дуже хотілося з ним попрацювати", – цитує Дубінчака офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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