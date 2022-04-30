Дортмундська Борусія і Бохум влаштували яскраві гойдалки у 32 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

"Джмелі" примудрилися двічі пропустити за 8 стартових хвилин, проте Ерлінг Холанд зрівняв рахунок ще до перерви. Норвежцю не довелося сильно напружуватися, адже суперники люб'язно "привезли" два пенальті за гру руками.

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Третій гол Ерлінга також вийшов дещо випадковим, коли вдалося підставити ногу під простріл. Втім, партнери зіпсували усі старання бомбардира. Локадія встановив рахунок 3:3, а фатальною виявилася помилка Вітселя, який також зіграв рукою і подарував Бохуму пенальті. Пантовіч пробив точно.