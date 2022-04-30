Дортмундская Боруссия и Бохум устроили яркие качели в 32 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор поединка.

"Шмели" умудрились дважды пропустить за 8 стартовых минут, однако Эрлинг Холанд сравнял счет еще до перерыва. Норвежцу не пришлось сильно напрягаться, ведь соперники любезно "привезли" два пенальти за игру руками.

День сенсаций в Бундеслиге: хет-трик Холанда не спас Борусию Д от поражения Бохуму, Бавария опозорилась с Майнцом

Третий гол Эрлинга тоже получился несколько случайным, когда удалось подставить ногу под прострел. Впрочем, партнеры испортили все усилия бомбардира. Локадия установил счет 3:3, а роковой оказалась ошибка Витселя, также сыгравшего рукой и подарившего Бохуму пенальти. Пантович пробил точно.