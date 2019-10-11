Екс-клуб і тренер Коноплянки знущаються з темношкірих легіонерів: гравці скаржаться на відсутність їжі та зарплатні

Гравці Олімпіка з Кропивницького розповіли про свої поневіряння упродовж двох років виступів на українській землі.

Клуб виступає в чемпіонаті України серед аматорів, а в його складі є футболісти з п'яти африканських країн (Кот-д'Івуару, Сенегалу, Гани, Гамбії та Нігерії). Гравці зізналися, що вже два роки не отримують обіцяну зарплатню у розмірі 4200 гривень, а клуб не може їх забезпечити навіть харчуванням.

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"Ми не хотіли піднімати ці питання, які не вирішуються вже два роки, але в нас немає вибору. У нас проблеми з їжею, медициною, у нас немає грошей взагалі. Як можна тренуватися, виступати в чемпіонаті, якщо немає нормального харчування? Наш тренер Юрій Кевліч обіцяв нам, що, якщо ми добре гратимемо, то нас помітять і заберуть у відомі українські футбольні клуби.

Ми багато разів зверталися до нього, але тренер каже, що, якщо нас щось не влаштовує, то радить повертатися до Африки. Ми зібралися розповісти про наші проблеми, щоб нам допомогли їх вирішити. Я буду боротися за справедливість", – цитує Гречка.інфо одного з гравців команди Стіва Куассі.

Слова партнера підтвердив і Міхаель Нчу: "Ми чекаємо, але нічого не виконується, тренер не має до нас поваги. Розмовляти далі немає сенсу, тому ми змушені повідомити всім про наші проблеми".

Гравці зібрали спеціальну прес-конференцію, на якій показали зразки контрактів і розповіли про свої подальші плани. Вони хочуть покинути кропивницький Олімпік і знайти інші клуби, які будуть виконувати умови контракту.

Зауважимо, що Юрій Кевліч є першим тренером Євгена Коноплянки. Майбутній гравець збірної України розпочинав професіональну кар'єру саме в кропивницькому Олімпіку.

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