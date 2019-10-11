Экс-клуб и тренер Коноплянки издеваются над темнокожими легионерами: игроки жалуются на отсутствие еды и зарплаты

Игроки Олимпика из Кропивницкого рассказали о своих проблемах в течение двух лет выступлений на украинской земле.

Клуб выступает в чемпионате Украины среди любителей, а в его составе есть футболисты из пяти африканских стран (Кот-д'Ивуара, Сенегала, Ганы, Гамбии и Нигерии). Игроки признались, что уже два года не получают обещанную зарплату в размере 4200 гривен, а клуб не может их обеспечить даже питанием.

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"Мы не хотели поднимать эти вопросы, которые не решаются уже два года, но у нас нет выбора. У нас проблемы с едой, медициной, у нас нет денег вообще. Как можно тренироваться, выступать в чемпионате, если нет нормального питания? Наш тренер Юрий Кевлич обещал нам, что если мы будем хорошо играть, то нас заметят и заберут в известные украинские футбольные клубы.

Мы много раз обращались к нему, но тренер говорит, что, если нас что-то не устраивает, то советует возвращаться в Африку. Мы собрались рассказать о наших проблемах, чтобы нам помогли их решить. Я буду бороться за справедливость", – цитирует Гречка.инфо одного из игроков команды Стива Куасси.

Слова партнера подтвердил и Михаель Нчу: "Мы ожидаем, но ничего не выполняется, тренер не имеет к нам уважения. Разговаривать дальше нет смысла, поэтому мы вынуждены сообщить всем о наших проблемах".

Игроки собрали специальную пресс-конференцию, на которой показали образцы контрактов и рассказали о своих дальнейших планах. Они хотят покинуть кропивницкий Олимпик и найти другие клубы, которые будут выполнять условия контракта.

Заметим, что Юрий Кевлич является первым тренером Евгения Коноплянки. Будущий игрок сборной Украины начинал профессиональную карьеру именно в кропивницком Олимпике.

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