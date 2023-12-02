"Мене запрошував Чижевський в Агробізнес, Максимов кликав у Звягель, і Полтава пропонувала контракт (до переходу в Ниву Бузову, – прим.). Це три команди, від яких був предметний інтерес, і я роздумував.

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Я спокійно можу зателефонувати, але тренери команд самі повинні вирішити, хто їм потрібен. Я б із задоволенням відгукнувся, якщо надійде пропозиція із хорошої команди. Хочеться повернутись на найвищий рівень.

У Ворсклу я готовий пішки на ліктях іти. Про Полтаву у мене завжди теплі спогади. Пропозицію Вереса я також готовий розглянути, але мене ніхто не запрошував", – сказав Сергійчук в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Михайло розпочинав професіональну кар'єру у Вересі у 2008 році (згодом ще тричі повертався у рівненський клуб). Встиг пограти також за Славутич, Миколаїв, Карпати, Говерлу, Олімпік, Ворсклу, Десну, Буковину та латвійський Вентспілс. З липня 2023 року виступав за Ниву (2 голи і 4 асисти у 18 матчах). Transfermarkt оцінює 32-річного нападника у 300 тисяч євро.

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