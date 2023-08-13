Бразилець Майкон може продовжити кар'єру в італійській Салернітані.

Бразильський легіонер Шахтаря Майкон, який нині грає за Корінтіанс на правах оренди, може вже найближчим часом повернутися до Європи.

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Як повідомляє видання Tuttomercato, у послугах півзахисника зацікавлений клуб італійської Серії А . Бразильця у своєму складі хоче бачити Салернітана, яка шукає підсилення атакувальної ланки команди.

Оренда Майкона в Корінтіансі розрахована до 31 грудня, але у разі наявності пропозицій про викуп бразильський клуб буде зобов'язаний відпустити футболіста до завершення цього терміну.

Нагадаємо, у поточному сезоні бразильської Серії А на рахунку Майкона 15 матчів та 1 гол.

Майкон на контракті у Шахтарі з липня 2018-го. Його угода з "гірниками" чинна до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 6 млн євро.

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