У середу, 19 липня, відбулася чергова зустріч в 1/16 Copa Sudamericana. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол24".

Південноамериканський кубок, 1/16 фіналу

Універсітаріо (Перу) – Корінтіанс (Бразилія) – 1:2 (1:3 – за сумою двох матчів)

Голи: Флорес, 77 (пен) – Майкон, 70, Райян, 90+2

Вилучення: Калькатерра, Ді Бенедетто, Гузман – Райян, Араухо

Перша зустріч між Універсітаріо та Корінтіанс закінчилася з мінімальною перевагою бразильців. В першому таймі перуанська команда відчайдушно хотіла вразити ворота суперника. Однак всі спроби Універсітаріо забити гол провалилися.

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По перерві команди вирівняли гру. Все найцікавіше відбулося під кінець матчу. Майкон, півзахисник Шахтаря, який перебуває в оренді в Корінтіанс, з'явився на полі на 60 хвилині. Він вдало зіграв на добиванні і вивів свою команду вперед. Через кілька хвилин Флорес зрівняв рахунок, відзначившись з пенальті. Вже в доданий час бразильці вирвали перемогу, забивши другий гол у ворота Універсітаріо. Герой матчу Райян отримав другу жовту за те, що зняв футболку. Арбітру матчу довелося показати ще чотири червоні картки за неспортивну поведінку гравцям.