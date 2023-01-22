Півзахисник Шахтаря Майкон, який на правах оренди виступає за бразильський Корінтіанс, зізнався, що дуже переживає за нашу державу.

"Це був справді важкий рік, найважчий у моєму житті з огляду на всі обставини, через які я пройшов як особисто, так і професійно.

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В мене досі є друзі в Україні, тому я цікавлюсь їхнім становищем. Ми не спілкуємося щодня, але намагаємося це робити, коли є така можливість.

Я прожив чотири роки в Україні, там зростали мої діти, вони мали друзів, знайомих. Мені стає сумно, коли я бачу повністю зруйновані місця, у яких я раніше бував або повз які проходив", – цитує Майкона Globo.

Нагадаємо, бразилець на контракті у Шахтарі з липня 2018-го. Його угода з "гірниками" чинна до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 7 млн євро.

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