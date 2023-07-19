В среду, 19 июля, состоялась очередная встреча в 1/16 Copa Sudamericana. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол24".

Южноамериканский кубок, 1/16 финала

Университарио (Перу) – Коринтианс (Бразилия) – 1:2 (1:3 – по сумме двух матчей)

Голы: Флорес, 77 (пен) – Майкон, 70, Райан, 90+2

Удаления: Калькатерра, Ди Бенедетто, Гузман – Райян, Араухо

Первая встреча между Университарио и Коринтиансом закончилась с минимальным преимуществом бразильцев. В первом тайме перуанская команда отчаянно хотела поразить ворота соперника. Однако все попытки Университарио забить гол провалились.

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После перерыва команды выровняли игру. Все самое интересное произошло на исходе матча. Майкон, полузащитник Шахтера, находящийся в аренде в Коринтиансе, появился на поле на 60 минуте. Он успешно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед. Через несколько минут Флорес сравнял счет, отличившись с пенальти. Уже в добавленное время бразильцы вырвали победу, забив второй гол в ворота Университарио. Герой матча Райян получил вторую желтую за то, что снял футболку. Арбитру матча пришлось показать еще четыре красных карточки за неспортивное поведение игрокам.