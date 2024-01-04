Бразильський Мірассол у своєму Instagram оголосив про трансфер Паулінью Бойї.

Металіст позбувся двох капризних легіонерів – один з них мав замінити Довбика в СК Дніпро-1

За інформацією Transfermarkt, вінгер став повноцінним гравцем Мірассола, покинувши Металіст безкоштовно. Свого часу харківський клуб віддав за Паулінью Бойю 1,6 млн євро, а президент харків'ян Олександр Ярославський називав його "супергравцем".

Нагадаємо, Бойя – вихованець Сан-Паулу. До переходу в Металіст встиг пограти за португальський Портімоненсе і бразильський Жувентуде. У складі Металіста взяв участь у кількох спарингах, однак війна не дозволила бразильцю зіграти бодай одну офіційну секунду за харків'ян. З березня 2022-го виступав в орендах за Амеріка Мінейру та японський Кіото Санга.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?