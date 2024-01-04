Бразильский Мирассол в своем Instagram объявил о трансфере Паулинью Бойи.

Металлист избавился от двух капризных легионеров – один из них должен был заменить Довбика в СК Днепр-1

По информации Transfermarkt, вингер стал полноценным игроком Мирассола, покинув Металлист бесплатно. В свое время харьковский клуб отдал за Паулинью Бойю 1,6 млн евро, а президент харьковчан Александр Ярославский называл его "суперигроком".

Напомним, Бойя – воспитанник Сан-Паулу. До перехода в Металлист успел поиграть за португальский Портимоненсе и бразильский Жувентуде. В составе Металлиста принял участие в нескольких спаррингах, однако война не позволила бразильцу сыграть хотя бы одну официальную секунду за харьковчан. С марта 2022-го выступал в арендах за Америку Минейру и японский Киото Санга.

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