Грассхоппер подписал контракт с Риаскосом до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба. Колумбиец уже тренируется с командой, а в скором времени должен получить разрешение на работу в Швейцарии.

Трансфер стал возможным благодаря решению ФИФА – реакция на войну в Украине. Риаскос перешел в Металлист прошлым летом из чемпионата Португалии. В этом сезоне Первой лиги Брайан отметился 6 голами и 3 ассистами.

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