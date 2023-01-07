Легіонер Металіста не збирається повертатись до України – він офіційно подовжив орендну угоду з екзотичним клубом
15:13 - Читать на русском
Півзахисник Металіста Паулінью Бойя затримається в Японії, хоча мав приєднатись до харківського клубу.
Японський Кіото Сангу на своєму офіційному сайті оголосив про продовження орендної угоди Паулінью Бойї.
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Тепер бразилець залишиться в Японії ще на пів року – клуби домовились про пролонгацію оренди хавбека.
Зауважимо, що Металіст в січні минулого року підписав Паулінью із Сан-Паулу за 1,6 млн євро (дані Transfermarkt). Бойя взяв участь у кількох спарингах, однак війна не дозволила бразильцю зіграти бодай одну офіційну секунду за харків'ян.
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