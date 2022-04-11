Хавбек Шапекоенсе Дерек Рібейро, права на якого належать Металісту 1925, врятував свою нову команду від поразки.

Дерек розпочав поєдинок з Ітуано з лави запасних, з'явившись на полі на 85 хвилині. Цього часу виявилось достатньо бразильцю, аби врятувати Шапекоенсе від поразки точним ударом у ближній кут воріт. Після матчу Рібейро присвятив цей м'яч Україні.

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"Цей гол я присвячую всім своїм українським друзям, клубу Металіст 1925, і всім харків’янам. Нехай війна скоріше закінчиться, щоб ми змогли знову зустрітися на футбольних полях. Хай Бог береже вас всіх. І мої обійми всім жителям України", – наводить слова Дерека офіційний Instagram Металіста 1925.

Нагадаємо, Дерек приєднався до харків'ян у жовтні 2019 року і загалом у 35 матчах забив 12 голів і віддав 3 асисти. У поточному сезоні не зіграв жодного поєдинку через травму. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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