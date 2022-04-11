Хавбек Шапекоэнсе Дерек Рибейро, права на которого принадлежат Металлисту 1925, спас свою новую команду от поражения.

Дерек начал поединок с Итуано со скамьи запасных, появившись на поле на 85-й минуте. В это время оказалось достаточно бразильцу, чтобы спасти Шапекоэнсе от поражения точным ударом в ближний угол ворот. После матча Рибейро посвятил этот мяч Украине.

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"Этот гол я посвящаю всем своим украинским друзьям, клубу Металлист 1925, и всем харьковчанам. Пусть война скорее закончится, чтобы мы смогли снова встретиться на футбольных полях. Пусть Бог бережет вас всех. И мои объятия всем жителям Украины", – приводит слова Дерека официальный Instagram Металлиста 1925.

Напомним, Дерек присоединился к харьковчанам в октябре 2019 года и всего в 35 матчах забил 12 голов и отдал 3 ассиста. В текущем сезоне не сыграл ни одного поединка из-за травмы. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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