Джастін Лонвейк, який скаржився на недостатню кількість ігрового часу в Андерлехті, вилетів на невизначений термін.

Нідерландський півзахисник Динамо Джастін Лонвейк, який виступає на правах оренди за бельгійський Андерлехт, отримав чергову травму, повідомляє anderlecht-online.be.

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За інформацією джерела, серйозність ушкодження 23-річного вінгера буде визначено на початку наступного тижня.

"На жаль, у нас травмований гравець. Лонвейк пошкодився під час тренування, тому не зіграв у кубковому матчі. У понеділок він пройде додаткове обстеження", – зазначив головний тренер Андерлехта Браян Рімер. До слова, раніше Лонвейк уже отримував травму у серпні та пропустив декілька тижнів.

Нагадаємо, Джастін перейшов у Динамо у вересні 2022-го з данського Віборга за 1,5 млн євро (контракт до 30 червня 2027 року). Він добре вписався у київську команду, зігравши 18 поєдинків (1 гол + 1 асисти). Втім, влітку нідерландець раптово не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни. Орендна угода Лонвейка з Андерлехтом включає опцію викупу за 2,5 млн євро, однак ЗМІ повідомляють, що бельгійці не будуть продовжувати співпрацю з ним.

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