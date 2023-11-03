Лонвейк вже замислюється щодо відходу з Андерлехта через малу кількість ігрового часу – 39 хвилин у 3 матчах сезону. Втім, нідерландець не планує повертатись у Динамо, якому належить, повідомляє Voetbalnieuws.

Легіонер Динамо може повернутись з Європи вже у січні

Орендна угода хавбека з Андерлехтом включає опцію викупу за 2,5 млн євро. Якщо ж Лонвейк вирішить покинути брюссельців клуб у січні, то клуб шукатиме йому новий колектив для оренди.

Нагадаємо, у вересні минулого року Динамо заплатило Віборгу за Лонвейка 1,5 млн євро. Хавбек став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист. Втім, влітку нідерландець раптом не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни.

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