Терзіч програв з Борусією фінал Ліги чемпіонів і сумний ходив по полю після нагородження. Моурінью, який працював на матчі в ролі експерта, підійшов до молодшого колеги, тепло обійняв і підбадьорив.

Терзіч озвучив головну причину поразки Борусії від Реала у фіналі ЛЧ

"Я сказав йому, що час не залікує цю рану, що він буде згадувати цю поразку до кінця кар'єри. Але також Едін повинен дуже пишатися собою. Він виконав феноменальну роботу. Тренер не може забити, тренер відповідає за організацію гри та ментальність футболістів. І він все це зробив, був сміливим", – сказав Моурінью.

Жозе вигравав Лігу чемпіонів з Порту та Інтером, а також тричі брав АПЛ з Челсі. Манчестер Юнайтед він привів до перемоги в Лізі Європи, а з Ромою завоював Лігу конференцій. Нещодавно португалець очолив Фенербахче.

Едін Терзіч має в активі тільки перемогу в Кубку Німеччини. У минулому сезоні він в останньому турі віддав чемпіонство Баварії, а тепер зупинився за крок від тріумфу в Лізі чемпіонів.

Реал виграв Лігу чемпіонів, здолавши Борусію – провальний тайм Анчелотті, Куртуа залишив Дортмунд з носом