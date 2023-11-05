Джастин Лонвейк, который жаловался на недостаточное количество игрового времени в Андерлехте, вылетел на неопределенный срок.

Нидерландский полузащитник Динамо Джастин Лонвейк, выступающий на правах аренды за бельгийский Андерлехт, получил очередную травму, сообщает anderlecht-online.be.

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По информации источника, серьезность повреждения 23-летнего вингера будет определена в начале следующей недели.

"К сожалению, у нас травмированный игрок. Лонвейк повредился во время тренировки, поэтому не сыграл в кубковом матче. В понедельник он пройдет дополнительное обследование", – отметил главный тренер Андерлехта Брайан Ример. К слову, ранее Лонвейк уже получал травму в августе и пропустил несколько недель.

Напомним, Джастин перешел в Динамо в сентябре 2022-го из датского Виборга за 1,5 млн евро (контракт до 30 июня 2027 года). Он хорошо вписался в киевскую команду, сыграв 18 поединков (1 гол + 1 ассист). Впрочем, летом нидерландец внезапно не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны. Арендное соглашение Лонвейка с Андерлехтом включает опцию выкупа за 2,5 млн евро, однако СМИ сообщают, что бельгийцы не будут продолжать сотрудничество с ним.

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