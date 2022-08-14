Вінгер Динамо Міккел Дуелунд, який на правах оренди виступає за Неймеген, демонструє результативний футбол.

Міккел Дуелунд розквітає в Нідерландах. У першому турі Ередивізі він не зарадив поразці Неймегена від Твенте, а от в другому – став творцем перемоги над Волендамом. В активі Міккела гол і дві результативні передачі. Неймеген переміг з рахунком 4:1.

До перерви данець відзначився асистом, скинувши під удар Тавсану:

На 76-й хвилині Дуелунд забив сам, коли головою замкнув навіс Шьоне:

Наприкінці зустрічі Міккел записав на себе ще один асист, вирізавши класний пас у розріз на Брюїна:

Doelpunt van Jordy Bruijn!

FC Volendam: 1-4: NEC Nijmegen#VOLNEC pic.twitter.com/fveFtfLHmC — Hollanda Ligl #Eredivisie (@hollandaligleri) August 14, 2022

Дуелунд скористався правилом ФІФА, яке дозволяє легіонерам призупиняти контракт з українськими клубами під час війни. У поточному сезоні Міккел гратиме за Неймеген, а влітку 2023-го в нього завершується угода з Динамо.

Нагадаємо, минулий сезон Дуелунд також провів в оренді у Неймегені. За цей час у 25 матчах він забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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