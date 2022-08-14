Вингер Динамо Миккел Дуэлунд, который на правах аренды выступает за Неймеген, демонстрирует результативный футбол.

Миккел Дуэлунд расцветает в Нидерландах. В первом туре Эредивизи он не спас Неймеген от поражения Твенте, а вот во втором – стал творцом победы над Волендамом. В активе Миккела гол и две результативные передачи. Неймеген победил со счетом 4:1.

До перерыва датчанин отличился ассистом, скинув под удар Тавсану:

На 76-й минуте Дуэлунд забил сам, когда головой замкнул навес Шене:

В конце встречи Миккел записал на себя еще один ассист, вырезав классный пас в разрез на Брюина.:

Doelpunt van Jordy Bruijn!

FC Volendam: 1-4: NEC Nijmegen#VOLNEC pic.twitter.com/fveFtfLHmC — Hollanda Ligl #Eredivisie (@hollandaligleri) August 14, 2022

Дуэлунд воспользовался правилом ФИФА, позволяющим легионерам приостанавливать контракт с украинскими клубами во время войны. В текущем сезоне Миккел будет играть за Неймеген, а летом 2023 года у него завершается соглашение с Динамо.

Напомним, прошлый сезон Дуэлунд также провел в аренде в Неймегене. За это время в 25 матчах он забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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