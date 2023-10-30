Лонвейк провів лише 39 хвилин на полі у складі Андерлехта, а останні 2 поєдинки навіть не потрапив до заявки. За інформацією Walfoot, бельгійці вже у січні мають намір розірвати угоду про оренду з Динамо.

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Зазначається, що Лонвейк не є гравцем, на якого в клубі є великі очікування, навіть з урахуванням травм Маджіда Ашімеру та Томаса Ділейні. До того ж ставлення нідерландця до тренувального процесу не є зразковим. Очікується, що після відновлення від травм Ділейні та Ашімеру, Лонвейка усунуть від команди.

Нагадаємо, у вересні минулого року Динамо заплатило Віборгу за Лонвейка 1,5 млн євро. Хавбек став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист. Втім, влітку нідерландець раптом не захотів повертатись в Україну через побоювання щодо війни.

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