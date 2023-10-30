Лонвейк провел лишь 39 минут на поле в составе Андерлехта, а последние 2 поединка даже не попал в заявку. По информации Walfoot, бельгийцы уже в январе намерены расторгнуть соглашение об аренде с Динамо.

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Отмечается, что Лонвейк не является игроком, на которого в клубе есть большие ожидания, даже с учетом травм Маджида Ашимеру и Томаса Дилейни. К тому же отношение нидерландца к тренировочному процессу не является образцовым. Ожидается, что после восстановления от травм Дилейни и Ашимеру, Лонвейка отстранят от команды.

Напомним, в сентябре прошлого года Динамо заплатило Виборгу за Лонвейка 1,5 млн евро. Хавбек стал довольно важным исполнителем в составе киевлян – 18 матчей, один гол и один ассист. Впрочем, летом голландец вдруг не захотел возвращаться в Украину из-за опасений относительно войны.

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