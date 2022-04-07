30-річний вінгер, який може зіграти й на позиції нападника, став гравцем мінського Динамо, інформує прес-служба клубу.

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Пешіч перебрався у Білорусь на правах вільного агента, Ворскла повідомила про припинення співпраці з ним ще місяць тому. За столичну команду Іван гратиме до 31 липня цього року й одягатиме футболку з 99-м номером.

Нагадаємо, Росія 24 лютого розпочала повномасштабний наступ і з Білорусі. До сьогодні деякі населені пункти України бомблять з території північного сусіда, на чолі якого самопроголошений президент і поплічник Путіна Олександр Лукашенко.

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