Легенди Інтера і Тоттенхема влаштували феєрію на новому стадіоні "шпор" – відео голів та огляд матчу – 4:5

Легенди Тоттенхема програли на новому стадіоні лондонців ветеранам Інтера.

Товариський матч

Tottenham Legends – Inter Forever – 4:5

Голи: Тайніо, 7, Кін, 16, Нільсен, 31, Бербатов, 67 – Суазо, 12, 29, Верон, 37, Вентола, 61, Харджа, 89

На новому стадіоні Тоттенхема напередодні його офіційного відкриття відбувся другий тестовий матч, в якому легенди клубу програли ветеранам Інтера. Гру відвідали понад 41 тис. глядачів.

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У матчі взяли участь такі відомі в минулому футболісти, як Роббі Кін, Юрген Клінсман, Дімітар Бербатов, Давід Жинола, Рафаель ван дер Ваарт, Пол Гаскойн, Жуліо Сезар, Хав'єр Дзанетті, Хуан Себастьян Верон та інші.

Перший офіційний матч на новому стадіоні Тоттенхема відбудеться 3 квітня, коли команда прийме Крістал Пелас в 31-му турі АПЛ.

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