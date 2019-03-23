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Ліверпуль переміг Мілан у матчі легенд: на поле вийшли Джеррард, Кака, Мальдіні та інші – потужна доза ностальгії

22:12 682 Читать на русском
Ліверпуль переміг Мілан у матчі легенд: на поле вийшли Джеррард, Кака, Мальдіні та інші – потужна доза ностальгії
Матч легенд Ліверпуля та Мілана / ФК Ліверпуль

Ліверпуль та Мілан зустрілись між собою в матчі легенд, який складався переважно з учасників стамбульського та афінського фіналів Ліги чемпіонів.

Ліверпуль на Енфілд Роуд у матчі легенд приймав Мілан. На поле вийшли гравці покоління нульових років XXІ століття, переважно ті, хто брав участь у легендарному стамбульському фіналі 2005 року та афінському 2007 року.

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Серед легенд Мілана на газоні з'явились Кафу, Мальдіні, Індзагі, Кака та інші. Серед "червоних" варто виділити Стівена Джеррарда, Джеймі Каррагера та Дірка Кяута.

Мерсисайдці здобули перемогу з рахунком 3:2 у видовищному протистоянні.

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