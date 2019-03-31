Легенды Интера и Тоттенхэма устроили феерию на новом стадионе "шпор" – видео голов и обзор матча – 4:5

Легенды Тоттенхэма проиграли на новом стадионе лондонцев ветеранам Интера.

Товарищеский матч

Tottenham Legends – Inter Forever – 4:5

Голы: Тайнио, 7, Кин, 16, Нильсен, 31, Бербатов, 67 – Суазо, 12, 29, Верон, 37, Вентола, 61, Харджа, 89

На новом стадионе Тоттенхэма накануне его официального открытия состоялся второй тестовый матч, в котором легенды клуба проиграли ветеранам Интера. Игру посетили более 41 тыс. зрителей.

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В матче приняли участие такие известные в прошлом футболисты, как Робби Кин, Юрген Клинсман, Димитар Бербатов, Давид Жинола, Рафаэль ван дер Ваарт, Пол Гаскойн, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Хуан Себастьян Верон и другие.

Первый официальный матч на новом стадионе Тоттенхэма состоится 3 апреля, когда команда примет Кристал Пэлас в 31-м туре АПЛ.

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