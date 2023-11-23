Волинь не повернеться у професіональний футбол наступного року, повідомляє Sportarena.

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За інформацією джерела, луцька команда пропустить щонайменше ще один сезон.

Нагадаємо, на момент повномасштабного вторгнення росіян в Україну Волинь виступала у Першій лізі, однак на новий сезон вирішила не заявлятись і припинила виступи на професіональному рівні у червні 2022 року.

У березні 2023-го головний тренер команди U-19 Альберт Шахов анонсував камбек клубу через Другу лігу. Однак влітку Волинь була виключена з ПФЛ разом зі ще чотирма клубами, які не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях сезону 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність. До слова, раніше стадіон Авангард, який належав Волині, перейшов у комунальну власність.

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