Легендарний Менотті назвав свого спадкоємця

Культовий екс-керманич збірної Аргентини та низки топ-клубів Луїс Сесар Менотті поділився думками щодо роботи своїх молодших колег.

"Я завжди шукаю красу у футболі. Саррі в Юве – великий сюрприз. Він може стати моїм спадкоємцем, я буду гордий і вдячний за це.

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Мені дуже подобається цей новий Юве, те, як він контролює м'яч значно більше, ніж раніше. Мені подобаються тренери типу Саррі та Гвардіоли. Футбол – це про порядок і пригоди. Юве володів першою особливістю, а тепер має ще й і другу, з гармонією і естетикою.

Я не розумію девіз "Перемога – це не все, це єдине, що має значення". Це те саме, що сказати, що єдине важливе в житті – дихати. Коли я прокидаюсь вранці, то не думаю про дихання. Я думаю про те, щоб насолоджуватися життям, полювати за щастям. Те саме ми повинні зробити на полі, оскільки жоден гравець не буде щасливим, якщо його єдиною мотивацією буде змагання. Я хочу досягнути мети, граючи в спектакль. Футбол – це вид мистецтва, і він повинен бути приємним із естетичної точки зору.

Саррі – найкращий тренер для Гонсало Ігуаїна та Пауло Дибали. Я не хочу бачити порівнянь Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі – давайте просто насолоджуватися ними двома, тому що вони дуже різні. Один феноменальний перед воротами, інший – більш довершений по всій ширині поля", – розповів Ель Флако в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Відзначимо, що Луїс Сесар Менотті привів збірну Аргентини до перемоги на ЧС-1978. Також він працював із Барселоною, Бока Хуніорс, мадридським Атлетіко, Рівер Плейт та багатьма іншими клубами.

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