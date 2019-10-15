Легендарный Менотти назвал своего преемника

Культовый экс-наставник сборной Аргентины и ряда топ-клубов Луис Сесар Менотти поделился мыслями о работе своих младших коллег.

"Я всегда ищу красоту в футболе. Сарре в Юве – большой сюрприз. Он может стать моим наследником, я буду горд и благодарен за это.

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Мне очень нравится этот новый Юве, то, как он контролирует мяч значительно больше, чем раньше. Мне нравятся тренеры типа Сарри и Гвардиолы. Футбол – это о порядке и приключениях. Юве владел первой особенностью, а теперь еще и второй, с гармонией и эстетикой.

Я не понимаю девиз "Победа – это не все, это единственное, что имеет значение". Это все равно что сказать, что единственное важное в жизни – дышать. Когда я просыпаюсь утром, то не думаю о дыхании. Я думаю о том, чтобы наслаждаться жизнью, гоняться за счастьем. То же мы должны сделать на поле, поскольку ни один игрок не будет счастливым, если его единственной мотивацией будет соревнование. Я хочу достичь цели, играя в спектакль. Футбол – это вид искусства, и он должен быть приятным с эстетической точки зрения.

Сарри – лучший тренер для Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы. Я не хочу видеть сравнений между Криштиану Роналду и Лионелем Месси – давайте просто наслаждаться ими двумя, потому что они очень разные. Один феноменален перед воротами, второй – более совершенный по всей ширине поля", – рассказал Эль Флако в интервью La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Луис Сесар Менотти привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-1978. Также он работал с Барселоной, Бока Хуниорс, мадридским Атлетико, Ривер Плейт и многими другими клубами.

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