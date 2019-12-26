Александер-Арнольд розповів про свою мрію

Захисник збірної Англїі та Ліверпуля Трент Александер-Арнольд поділився думками щодо чемпіонської гонки в англійській Прем’єр-лізі.

"Ми дійсно насолоджуємося своїми виступами, це буває не так часто. Намагаємось виграти якомога більше матчів, але знаємо, що ще навіть не середина сезону. Тому важливо зосередитися і продовжувати вигравати. Це все, що ми можемо зробити. Ми виграли вже багато матчів у цьому сезоні, але хочемо продовжувати у тому ж дусі.

Александер-Арнольд увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Виграти Прем’єр-лігу – мрія. Це буде щось грандіозне для уболівальників, будуть масові святкування, але я ніколи не відчував нічого подібного. Це те, чого б я хотів, те, про що я думаю. Це мрія!

Але чим ближче до цього підходиш, тим більше розумієш, як важко треба працювати, щоб виграти АПЛ. На даний момент це, поки-що, мрія, але для її втілення нам потрібно докласти чимало зусиль", – сказав Александер-Арнольд офіційному сайту Ліверпуля.

Нагадаємо, сьогодні, 26 грудня, лідер АПЛ Ліверпуль завітає в гості до другої команди чемпіонату Лестера і спробує втримати свою десятиочкову перевагу. Початок матчу о 22:00.

Солодка помста Роджерса, піренейські розбірки Пепа та золота класика 2000-х: топ-5 матчів різдвяного божевілля в Англії