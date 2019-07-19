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Легендарный форвард Вердера объявил о завершении карьеры после сезона 2019/20

19:15 83 Читати українською
Легендарный форвард Вердера объявил о завершении карьеры после сезона 2019/20
Клаудио Писарро готов попрощаться с футболом / Соцсети

Легендарный форвард Вердера Клаудио Писарро проведет последний сезон в статусе профессионального футболиста.

"Это точно мой последний сезон. Я со всеми это обсудил. Чувствую себя хорошо, но уже достаточно. В своем последнем сезоне в Вердере, хочу помочь команде выйти в еврокубки. В таком случае я буду очень счастлив", – передает слова Писарро Weser Kurier .

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К слову, перуанский нападающий выступал за Баварию, Челси, Кельн, но наибольший отрезок своей карьеры Писарро провел в бременском Вердере, за который выступает до сих пор.

К слову, в активе 40-летнего форварда 197 голов в Бундеслиге в 472 матчах. Также Писарро является самым возрастным автором гола в чемпионате Германии.

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