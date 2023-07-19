Максим Білий після відходу з Чорноморця прийняв запрошення від команди третього дивізіону.

Український захисник Максим Білий продовжить кар'єру у Другій лізі, повідомляє Sport.ua. 33-річний оборонець виступатиме за Рух-2.

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За інформацією джерела, Максим збирається передавати свій багатий досвід молодим партнерам, а потім планує зосередитися на тренерській роботі в структурі Руха.

Нагадаємо, Білий – вихованець Шахтаря, однак за головну команду "гірників" не провів жодного матчу, виступаючи переважно за молодіжний склад. Встиг пограти за алчевську Сталь, Маріуполь, Зорю (двічі), Рух, хорватський Хайдук та російський Анжи.

Останнім його клубом був Чорноморець, за який він минулого сезону провів 7 матчів, і який покинув вільним агентом. У 2009 році став чемпіоном Європи зі збірною України U-19. Transfermarkt оцінює Максима у 200 тисяч євро.

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