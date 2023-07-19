Максим Белый после ухода из Черноморца принял приглашение от команды третьего дивизиона.

Украинский защитник Максим Белый продолжит карьеру во Второй лиге, сообщает Sport.ua. 33-летний защитник будет выступать за Рух-2.

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По информации источника, Максим собирается передавать свой богатый опыт молодым партнерам, а затем планирует сосредоточиться на тренерской работе в структуре Руха.

Напомним, Белый – воспитанник Шахтера, однако за главную команду "горняков" не провел ни одного матча, выступая преимущественно за молодежный состав. Успел поиграть за алчевскую Сталь, Мариуполь, Зарю (дважды), Рух, хорватский Хайдук и российский Анжи.

Последним его клубом был Черноморец, за который он в прошлом сезоне провел 7 матчей, и который покинул свободным агентом. В 2009 году стал чемпионом Европы со сборной Украины U-19. Transfermarkt оценивает Максима в 200 тысяч евро.

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