toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРИ

Легендарний Білардо захворів на коронавірус – він зробив Аргентину чемпіоном світу

10:28 - Читать на русском
Легендарний Білардо захворів на коронавірус – він зробив Аргентину чемпіоном світу
Білардо і Марадона / Фото з відкритих джерел

Колишній аргентинський футболіст і тренер Карлос Білардо заразився COVID-19.

Тест 82-річної легенди на коронавірус виявився позитивним, інформує Reuters з посиланням на джерело, близьке до родини Білардо.

Екс-форвард збірної Іраку Раді помер від коронавірусу – він забив єдиний м'яч команди на Мундіалі

Екс-тренер збірної Аргентини понад два роки перебуває в одному з будинків для літніх людей Буенос-Айреса. Попри позитивний тест на коронавірус, він почувається добре і не має жодних серйозних симптомів. Естудіантес встиг висловити підтримку своєму колишньому хавбеку і тренеру.

Нагадаємо, саме Білардо очолював збірну Аргентини часів Дієго Марадони, яка перемогла на чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці.

Золоті 80-ті: лідери Динамо дивують світ, ідол Вест Хема до народження Ярмоленка і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ
08:00
2975
Теги
Карлос Білардо Світ Аргентина Аргентина коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
41
хв
Шахтар
19:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук