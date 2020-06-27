Легендарний Білардо захворів на коронавірус – він зробив Аргентину чемпіоном світу

Білардо і Марадона / Фото з відкритих джерел

Колишній аргентинський футболіст і тренер Карлос Білардо заразився COVID-19.

Тест 82-річної легенди на коронавірус виявився позитивним, інформує Reuters з посиланням на джерело, близьке до родини Білардо.

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Екс-тренер збірної Аргентини понад два роки перебуває в одному з будинків для літніх людей Буенос-Айреса. Попри позитивний тест на коронавірус, він почувається добре і не має жодних серйозних симптомів. Естудіантес встиг висловити підтримку своєму колишньому хавбеку і тренеру.

Нагадаємо, саме Білардо очолював збірну Аргентини часів Дієго Марадони, яка перемогла на чемпіонаті світу 1986 року в Мексиці.

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