Легендарный Билардо заболел коронавирусом – он сделал Аргентину чемпионом мира

Бывший аргентинский футболист и тренер Карлос Билардо заразился COVID-19.

Тест 82-летней легенды на коронавирус оказался положительным, информирует Reuters со ссылкой на источник, близкий к семье Билардо.

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Экс-тренер сборной Аргентины более двух лет находится в одном из домов престарелых Буэнос-Айреса. Несмотря на положительный тест на коронавирус, он чувствует себя хорошо и не имеет никаких серьезных симптомов. Эстудиантес успел выразить поддержку своему бывшему хавбеку и тренеру.

Напомним, именно Билардо возглавлял сборную Аргентины времен Диего Марадоны, победившей на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

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