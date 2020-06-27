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Легендарный Билардо заболел коронавирусом – он сделал Аргентину чемпионом мира

10:31 - Читати українською
Легендарный Билардо заболел коронавирусом – он сделал Аргентину чемпионом мира
Билардо и Марадона / Фото из открытых источников

Бывший аргентинский футболист и тренер Карлос Билардо заразился COVID-19.

Тест 82-летней легенды на коронавирус оказался положительным, информирует Reuters со ссылкой на источник, близкий к семье Билардо.

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Экс-тренер сборной Аргентины более двух лет находится в одном из домов престарелых Буэнос-Айреса. Несмотря на положительный тест на коронавирус, он чувствует себя хорошо и не имеет никаких серьезных симптомов. Эстудиантес успел выразить поддержку своему бывшему хавбеку и тренеру.

Напомним, именно Билардо возглавлял сборную Аргентины времен Диего Марадоны, победившей на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

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Теги
коронавирус Мир Карлос Билардо Аргентина Аргентина
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